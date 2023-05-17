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У Києві громадський транспорт везтиме пасажирів до укриття під час тривоги

Тетяна ЛозовенкоСереда, 17 травня 2023, 12:20
У Києві громадський транспорт везтиме пасажирів до укриття під час тривоги
ФОТО КМДА

У Києві під час повітряної тривоги наземний громадський транспорт буде зупинятися біля найближчого укриття, в’їзд до міста вантажівок під час тривоги буде заборонений.

Джерело: пресслужба Київської міської державної адміністрації

Дослівно: "Із 22 травня наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття

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У разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху. Відповідне рішення ухвалила сьогодні Рада оборони міста Києва".

Деталі: У КМДА запевняють, що водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття (підземну станцію метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо). Контроль за зупинкою забезпечуватиме управління патрульної поліції.

Крім того, із 22 травня буде заборонений в’їзд до Києва великогабаритного транспорту під час повітряної тривоги. У КМДА уточнили, що йдеться про вантажівки загальною масою понад 4,5 тонни. Контроль за цим забезпечуватимуть Нацгвардія та патрульна поліція.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Із серпня у Києві наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупиняє рух у безпечному місці відповідно до ПДР.

Теми: Київтранспортповітряна тривога
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