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В Киеве общественный транспорт будет везти пассажиров к укрытию во время тревоги

Татьяна ЛозовенкоСреда, 17 мая 2023, 12:20
В Киеве общественный транспорт будет везти пассажиров к укрытию во время тревоги
ФОТО КГГА

В Киеве во время воздушной тревоги наземный общественный транспорт будет останавливаться возле ближайшего укрытия, въезд в город грузовиков во время тревоги будет запрещен.

Источник: пресс-служба Киевской городской государственной администрации

Дословно: "С 22 мая наземный общественный транспорт столицы в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия

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В случае воздушной тревоги КП "Киевпастранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны делать остановку возле ближайшего укрытия для населения, размещенного по маршруту движения. Соответствующее решение принял сегодня Совет обороны города Киева".

Детали: В КГГА уверяют, что водитель транспорта будет делать объявления о ближайшем укрытии (подземной станции метро, подземном переходе, укрытии в домах и т.д.). Контроль за остановкой будет обеспечивать управление патрульной полиции.

Кроме того, с 22 мая будет запрещен въезд в Киев крупногабаритного транспорта во время воздушной тревоги. В КГГА уточнили, что речь идет о грузовиках общей массой более 4,5 тонны. Контроль за этим будут обеспечивать Нацгвардия и патрульная полиция.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • С августа в Киеве наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги останавливает движение в безопасном месте в соответствии с ПДД.

Темы: Киевтранспортвоздушная тревога
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