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У Херсоні затримали медсестру, яка "зливала" ФСБ персональні дані українських бійців

Валентина РоманенкоСереда, 17 травня 2023, 12:25
У Херсоні затримали медсестру, яка зливала ФСБ персональні дані українських бійців
фото СБУ

В Херсоні викрили й арештували місцеву мешканку, яка передавала представнику ФСБ РФ інформацію про Сили оборони.

Джерело: пресслужби СБУ та Херсонської обласної прокуратури

Деталі: За даними слідства, підозрювана - медсестра однієї з місцевих лікарень. За даними СБУ, під час окупації обласного центру жінку завербував кадровий співробітник ФСБ РФ.

Після звільнення Херсона жінка продовжила підтримувати контакт з представниками держави-агресора. Через месенджер вона передавала своєму російському "знайомому" - представнику російської спецслужби дані українських захисників, які проходили лікування в медичній установі.

Також  відомості  про дислокацію, озброєння та переміщення військової техніки підрозділів Збройних сил України та інших сил оборони.

Вказану інформацію окупаційні війська використовували для нанесення ракетних та артилерійських ударів, а також коригування обстрілів.

У неї вилучено мобільний телефон з доказами про причетність до протиправної діяльності.

ВІДЕО ДНЯ
 

Жінці повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав їй запобіжний захід - тримання під вартою.

 
 
 

Теми: ХерсондержзрадаСБУ
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