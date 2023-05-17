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В Херсоне задержали медсестру, "сливавшую" ФСБ персональные данные украинских бойцов

Валентина РоманенкоСреда, 17 мая 2023, 12:25
В Херсоне задержали медсестру, сливавшую ФСБ персональные данные украинских бойцов
фото СБУ

В Херсоне разоблачили и арестовали местную жительницу, которая передавала представителю ФСБ РФ информацию о Силах обороны.

Источник: пресс-службы СБУ и Херсонской областной прокуратуры

Детали: По данным следствия, подозреваемая - медсестра одной из местных больниц. По данным СБУ, во время оккупации областного центра женщину завербовал кадровый сотрудник ФСБ РФ.

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После освобождения Херсона женщина продолжила поддерживать контакт с представителями государства-агрессора. Через мессенджер она передавала своему российскому "знакомому" - представителю российской спецслужбы данные украинских защитников, которые проходили лечение в медицинском учреждении.

Также сведения о дислокации, вооружении и перемещении военной техники подразделений Вооруженных сил Украины и других сил обороны.

Указанную информацию оккупационные войска использовали для нанесения ракетных и артиллерийских ударов, а также корректировки обстрелов.

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У нее изъят мобильный телефон с доказательствами о причастности к противоправной деятельности.

 

Женщине сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ей меру пресечения - содержание под стражей.

 
 
 

Темы: ХерсонгосизменаСБУ
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