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Польща не може надати Україні винищувачі F-16, але готова передавати МіГ-29 – Дуда

"Європейська правда"Середа, 17 травня 2023, 13:06
Польща не може надати Україні винищувачі F-16, але готова передавати МіГ-29 – Дуда
АНДЖЕЙ ДУДА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ В МАРІЇНСЬКОМУ ПАЛАЦІ 22 ТРАВНЯ. ФОТО6 ПРЕССЛУЖБА ОПУ

Польща готова й надалі передавати Україні винищувачі МіГ-29, однак не готова віддати F-16, оскільки їх у країни не так багато.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у Рейк’явіку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на wPolityce.

"Ми маємо відносно дуже невелику кількість літаків F-16. Ми готові підтримати процес підготовки українських пілотів – я обговорював це з прем'єр-міністром, міністром національної оборони деякий час тому. Але та кількість літаків F-16, яка у нас є, не дозволяє нам сьогодні говорити про те, щоб передати Україні якусь частину з них", – зазначив він.

Водночас Дуда запевнив у готовності до подальшої передачі Україні літаків МіГ-29.

Нагадаємо, 17 травня прем'єр-міністри Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку домовились очолити "коаліцію винищувачів" для надання Україні F-16.

У вечірньому зверненні у вівторок президент Володимир Зеленський оголосив, що Британія й Нідерланди, а також Франція долучились до так званої "коаліції винищувачів".

15 травня стало відомо, що Британія погодилась улітку розпочати навчання українських пілотів і вже зараз працює з іншими країнами над можливим наданням винищувачів F-16 Україні.

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Теми: ПольщаДудаавіа
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