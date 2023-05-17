Польша не может предоставить Украине истребители F-16, но готова передавать МиГ-29 – Дуда

Польша готова и в дальнейшем передавать Украине истребители МиГ-29, однако не готова отдать F-16, поскольку их у страны не так много.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в Рейкьявике, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на wPolityce.

"Мы имеем относительно очень небольшое количество самолетов F-16. Мы готовы поддержать процесс подготовки украинских пилотов – я обсуждал это с премьер-министром, министром национальной обороны некоторое время назад. Но то количество самолетов F-16, которое у нас есть, не позволяет нам сегодня говорить о том, чтобы передать Украине какую-то часть из них", – отметил он.

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В то же время Дуда заверил в готовности к дальнейшей передаче Украине самолетов МиГ-29.

Напомним, 17 мая премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились возглавить "коалицию истребителей" для предоставления Украине F-16.

В вечернем обращении во вторник президент Владимир Зеленский объявил, что Великобритания и Нидерланды, а также Франция присоединились к так называемой "коалиции истребителей".

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15 мая стало известно, что Великобритания согласилась летом начать обучение украинских пилотов и уже сейчас работает с другими странами над возможным предоставлением истребителей F-16 Украине.