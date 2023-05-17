Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія стала частіше обстрілювати три області – Маляр

Тетяна ЛозовенкоСереда, 17 травня 2023, 13:47
Росія стала частіше обстрілювати три області – Маляр
Ілюстративне фото Луганської ОВА

Російські військові за останній місяць збільшили кількість обстрілів Сумської, Чернігівської та Харківської областей.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "За останній місяць ворог збільшив обстріли прикордонних областей – Харківської, Чернігівської та Сумської. 

За останній тиждень у період з 8 по 16 травня 2023 року російські війська здійснили 162 обстріли зазначених областей. Найбільше зазнала обстрілів Сумська область – 110. Чернігівська – 29. Харківська – 23".

Деталі: За її словами, крім обстрілів мирного населення, ворог артилерійськими та авіаційними ударами намагається постійно тримати у напрузі українські війська у прикордонних областях та не допустити їх задіяння на інших напрямках.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Сумська областьХарківська областьЧернігівська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ

відеоЗеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки

фото, відеоЗеленський подякував Шольцу за військову допомогу на полях саміту G7

Ситуація в Бахмуті критична, але оборонці контролюють певні об'єкти – Маляр

фото, відеоМакрон: Участь Зеленського у саміті G7 може "стати переломним моментом"

фото, відеоЗеленський зустрівся з прем’єром Індії

Усі новини...
Шольц не має наміру брати участь у "коаліції винищувачів" для України
Вразливість "непереможних" "Кинджалів" стала сюрпризом для Росії – розвідка Британії
У Херсоні затримали медсестру, яка "зливала" ФСБ персональні дані українських бійців
На Бахмутському напрямку просуваємось, у самому місті запеклі бої – Маляр 
Останні новини
19:07
Прем’єрка Італії достроково поїде із саміту G7 через руйнівні повені на батьківщині
18:59
Генштаб: Найзапекліші бої – за Бахмут і Мар’їнку, наступ росіян у напрямку Білої Гори не мав успіху
18:46
Буріння нафтових свердловин у США впало найбільше за два роки
18:30
Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ
18:29
Санду: Для Молдови не залишилось нічого хорошого в СНД, Росія – головна проблема
18:16
відеоЗеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки
17:59
Президентка Грузії закликала бойкотувати авіакомпанію, яка почала літати в Росію
17:54
В Україні аграрне виробництво знизиться на 10% порівняно з минулим роком
17:47
Окупанти заявили про вибухи в Токмаку
17:26
Президентка Грузії: Мені пообіцяли, що весілля родичів Лаврова не відбудеться
Усі новини...
Реклама: