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Росія стала частіше обстрілювати три області – Маляр

Тетяна ЛозовенкоСереда, 17 травня 2023, 13:47
Росія стала частіше обстрілювати три області – Маляр
Ілюстративне фото Луганської ОВА

Російські військові за останній місяць збільшили кількість обстрілів Сумської, Чернігівської та Харківської областей.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "За останній місяць ворог збільшив обстріли прикордонних областей – Харківської, Чернігівської та Сумської. 

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За останній тиждень у період з 8 по 16 травня 2023 року російські війська здійснили 162 обстріли зазначених областей. Найбільше зазнала обстрілів Сумська область – 110. Чернігівська – 29. Харківська – 23".

Деталі: За її словами, крім обстрілів мирного населення, ворог артилерійськими та авіаційними ударами намагається постійно тримати у напрузі українські війська у прикордонних областях та не допустити їх задіяння на інших напрямках.

Теми: Сумська областьХарківська областьЧернігівська областьобстріл
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