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Россия стала чаще обстреливать три области – Маляр

Татьяна ЛозовенкоСреда, 17 мая 2023, 13:47
Россия стала чаще обстреливать три области – Маляр
Иллюстративное фото Луганской ОГА

Российские военные за последний месяц увеличили количество обстрелов Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "За последний месяц враг увеличил обстрелы приграничных областей - Харьковской, Черниговской и Сумской. 

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За последнюю неделю в период с 8 по 16 мая 2023 года российские войска совершили 162 обстрела указанных областей. Больше всего подверглась обстрелам Сумская область - 110. Черниговская - 29, Харьковская - 23".

Детали: По ее словам, кроме обстрелов мирного населения, враг артиллерийскими и авиационными ударами пытается постоянно держать в напряжении украинские войска в приграничных областях и не допустить их задействования на других направлениях.

Темы: Сумская областьХарьковская областьЧерниговская областьобстрел
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