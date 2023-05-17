Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шольц не має наміру брати участь у "коаліції винищувачів" для України

Середа, 17 травня 2023, 13:58

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не бачить участі своєї країни в дебатах про створення альянсу для постачання західних винищувачів в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Шольц відповів на питання, чи Німеччина братиме участь у спільному альянсі, оголошеному Нідерландами, Великою Британією і Францією, з підготовки пілотів винищувачів і постачання винищувачів.

"Ми зосередилися на тому, що ми робимо. Це дуже актуально зараз для здатності України захищати себе", – сказав Шольц у Рейк'явіку в кулуарах саміту Ради Європи.

Він згадав поставки танків, технічне обслуговування систем озброєнь, боєприпасів і посилення протиповітряної оборони від російських атак. Німеччина вже взяла на себе подальші зобов'язання в цих сферах, зазначив канцлер.

Нагадаємо, 17 травня прем'єр-міністри Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку домовились очолити "коаліцію винищувачів" для надання Україні F-16.

У вечірньому зверненні у вівторок президент Володимир Зеленський оголосив, що Британія й Нідерланди, а також Франція долучились до так званої "коаліції винищувачів".

ВІДЕО ДНЯ

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна готова й надалі передавати Україні винищувачі МіГ-29, однак не готова віддати F-16, оскільки їх у неї не так багато.

Теми: Шольцавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито

Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні

У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук

Нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю – Єврокомісія

Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ

відеоЗеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки

Усі новини...
Шольц
Шольц прийняв Зеленського з військовими почестями
Шольц повідомив, коли Україна почне отримувати боєприпаси для Gepard
Шольц назвав передумову для завершення війни
Останні новини
01:19
Зеленський і Байден проведуть зустріч в Японії в неділю
00:57
Ігнат: Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну
00:27
Папа Римський відправить в Україну кардинала із "миротворчою місією"
23:53
У Дніпрі пролунали звуки вибухів, працювала ППО
23:21
Хвороба, яка може початися з родимки. Що таке меланома та як вона лікується
23:19
Нідерланди передумали продавати винищувачі F-16 компанії Draken International
22:33
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито
21:53
Росія запустила фейк про "зникнення Залужного" через пік напруги у Бахмуті – Маляр
21:25
Мелоні прокоментувала можливу участь Італії в "коаліції винищувачів"
21:13
Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні
Усі новини...
Реклама: