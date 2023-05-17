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Шольц не має наміру брати участь у "коаліції винищувачів" для України

Середа, 17 травня 2023, 13:58

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не бачить участі своєї країни в дебатах про створення альянсу для постачання західних винищувачів в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Шольц відповів на питання, чи Німеччина братиме участь у спільному альянсі, оголошеному Нідерландами, Великою Британією і Францією, з підготовки пілотів винищувачів і постачання винищувачів.

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"Ми зосередилися на тому, що ми робимо. Це дуже актуально зараз для здатності України захищати себе", – сказав Шольц у Рейк'явіку в кулуарах саміту Ради Європи.

Він згадав поставки танків, технічне обслуговування систем озброєнь, боєприпасів і посилення протиповітряної оборони від російських атак. Німеччина вже взяла на себе подальші зобов'язання в цих сферах, зазначив канцлер.

Нагадаємо, 17 травня прем'єр-міністри Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку домовились очолити "коаліцію винищувачів" для надання Україні F-16.

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У вечірньому зверненні у вівторок президент Володимир Зеленський оголосив, що Британія й Нідерланди, а також Франція долучились до так званої "коаліції винищувачів".

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна готова й надалі передавати Україні винищувачі МіГ-29, однак не готова віддати F-16, оскільки їх у неї не так багато.

Теми: Шольцавіа
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