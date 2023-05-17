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Шольц не намерен участвовать в "коалиции истребителей" для Украины

Среда, 17 мая 2023, 13:58

Канцлер Германии Олаф Шольц не видит участия своей страны в дебатах о создании альянса для поставки западных истребителей в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Шольц ответил на вопрос, будет ли Германия участвовать в совместном альянсе, объявленном Нидерландами, Великобританией и Францией, по подготовке пилотов истребителей и поставки истребителей.

"Мы сосредоточились на том, что мы делаем. Это очень актуально сейчас для способности Украины защищать себя", – сказал Шольц в Рейкьявике в кулуарах саммита Совета Европы.

Он упомянул поставки танков, техническое обслуживание систем вооружений, боеприпасов и усиление противовоздушной обороны от российских атак. Германия уже взяла на себя дальнейшие обязательства в этих сферах, отметил канцлер.

Напомним, 17 мая премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились возглавить "коалицию истребителей" для предоставления Украине F-16.

В вечернем обращении во вторник президент Владимир Зеленский объявил, что Великобритания и Нидерланды, а также Франция присоединились к так называемой "коалиции истребителей".

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15 мая стало известно, что Великобритания согласилась летом начать обучение украинских пилотов и уже сейчас работает с другими странами над возможным предоставлением истребителей F-16 Украине.

Темы: Шольцавиа
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