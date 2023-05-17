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Британія пропонує допомогу країнам, які готові поставити Україні винищувачі – міністр

Середа, 17 травня 2023, 16:10

Британія може підтримати українських військових, надавши допомогу іншим країнам, які бажають постачати винищувачі та іншу військову техніку в Україну.

Про це заявив у середу міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Те, що ми можемо зробити, очевидно, – це тренування і підтримка, знову ж таки, в певних межах, тому що у нас немає пілотів F16", – сказав Воллес на пресконференції в Берліні зі своїм німецьким колегою, відповідаючи на питання про міжнародні плани щодо відправки літаків в Україну.

"Ми можемо зробити те, що ми робили протягом усього цього часу... тобто, ми можемо дати можливість іншим людям, які цього бажають", – додав він.

"Будь-яка країна, яка прийде до нас і скаже, що ми хочемо доставити танки в Україну... ми допоможемо в цьому процесі", – зазначив Воллес.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив журналістам, що Німеччина не має ні тренувального потенціалу, ні військової техніки, щоб активно долучитися до британсько-нідерландської ініціативи з постачання Україні винищувачів.

"Ми не можемо відігравати активну роль в такому альянсі, в такій коаліції, тому що у нас немає ні тренувальних можливостей, ні компетенцій, ні літаків", – сказав Пісторіус.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 17 травня прем'єр-міністри Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку домовились очолити "коаліцію винищувачів" для надання Україні F-16.

У вечірньому зверненні у вівторок президент Володимир Зеленський оголосив, що Британія й Нідерланди, а також Франція долучились до так званої "коаліції винищувачів".

Теми: Велика Британія
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