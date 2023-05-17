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Британия предлагает помощь странам, которые готовы поставить Украине истребители – министр

Среда, 17 мая 2023, 16:10

Великобритания может поддержать украинских военных, оказав помощь другим странам, которые желают поставлять истребители и другую военную технику в Украину.

Об этом заявил в среду министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"То, что мы можем сделать, очевидно, – это тренировка и поддержка, опять же, в определенных пределах, потому что у нас нет пилотов F16", – сказал Уоллес на пресс-конференции в Берлине со своим немецким коллегой, отвечая на вопрос о международных планах по отправке самолетов в Украину.

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"Мы можем сделать то, что мы делали в течение всего этого времени... то есть, мы можем дать возможность другим людям, которые этого желают", – добавил он.

"Любая страна, которая придет к нам и скажет, что мы хотим доставить танки в Украину... мы поможем в этом процессе", – отметил Уоллес.

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус заявил журналистам, что Германия не имеет ни тренировочного потенциала, ни военной техники, чтобы активно присоединиться к британско-нидерландской инициативе по поставке Украине истребителей.

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"Мы не можем играть активную роль в таком альянсе, в такой коалиции, потому что у нас нет ни тренировочных возможностей, ни компетенций, ни самолетов", – сказал Писториус.

Напомним, 17 мая премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились возглавить "коалицию истребителей" для предоставления Украине F-16.

В вечернем обращении во вторник президент Владимир Зеленский объявил, что Великобритания и Нидерланды, а также Франция присоединились к так называемой "коалиции истребителей".

Темы: Великобритания
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