Міноборони планує посилити спроможності військової розвідки

Міністерство оборони збирається посилити спроможності військової розвідки України.

Джерело: перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк, чиї слова передає сайт Міноборони

Деталі: Повідомляється, що в Міністерстві оборони відбулося перше засідання Комітету з питань стратегічного планування. У заході взяли участь заступники міністра оборони, керівники підрозділів апарату оборонного відомства, керівний склад Збройних сил України та адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

За результатами засідання голова комітету Павлюк ухвалив узгоджені рішення щодо посилення спроможностей воєнної розвідки.

Пряма мова Павлюка: "Перше засідання Комітету з питань стратегічного планування дає старт реалізації практичної фази діяльності комітетів як одного із ключових напрямів запровадження в оборонному відомстві процедур та практик держав-членів НАТО у сфері спільного урядування. За результатами спільних напрацювань членів Комітету спроможності воєнної розвідки будуть посилені".

Більше деталей: Під час засідання, зокрема, були розглянуті питання автоматизації процесів збору і обробки розвідувальних відомостей та управління силами і засобами розвідки з урахуванням принципів і стандартів НАТО.

У пріоритеті розвитку розвідувальних спроможностей – оперативність здійснення процедур і циклів процесу розвідувальної оцінки оперативної обстановки, планування та управління силами і засобами розвідки угруповань військ і сил.