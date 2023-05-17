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Міноборони планує посилити спроможності військової розвідки

Євген КізіловСереда, 17 травня 2023, 16:13
Міноборони планує посилити спроможності військової розвідки
фото ГУР

Міністерство оборони збирається посилити спроможності військової розвідки України.

Джерело: перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк, чиї слова передає сайт Міноборони

Деталі: Повідомляється, що в Міністерстві оборони відбулося перше засідання Комітету з питань стратегічного планування. У заході взяли участь заступники міністра оборони, керівники підрозділів апарату оборонного відомства, керівний склад Збройних сил України та адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

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За результатами засідання голова комітету Павлюк ухвалив узгоджені рішення щодо посилення спроможностей воєнної розвідки.

Пряма мова Павлюка: "Перше засідання Комітету з питань стратегічного планування дає старт реалізації практичної фази діяльності комітетів як одного із ключових напрямів запровадження в оборонному відомстві процедур та практик держав-членів НАТО у сфері спільного урядування. За результатами спільних напрацювань членів Комітету спроможності воєнної розвідки будуть посилені".

Більше деталей: Під час засідання, зокрема, були розглянуті питання автоматизації процесів збору і обробки розвідувальних відомостей та управління силами і засобами розвідки з урахуванням принципів і стандартів НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

У пріоритеті розвитку розвідувальних спроможностей – оперативність здійснення процедур і циклів процесу розвідувальної оцінки оперативної обстановки, планування та управління силами і засобами розвідки угруповань військ і сил.

Теми: розвідкаМіноборони
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