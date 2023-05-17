Минобороны планирует усилить возможности военной разведки

Министерство обороны намерено усилить возможности военной разведки Украины.

Источник: первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк, чьи слова передает сайт Минобороны

Детали: Сообщается, что в Министерстве обороны состоялось первое заседание Комитета по стратегическому планированию. В мероприятии приняли участие заместители министра обороны, руководители подразделений аппарата оборонного ведомства, руководящий состав Вооруженных сил Украины и администрации Государственной специальной службы транспорта.

По результатам заседания глава комитета Павлюк принял согласованные решения по усилению возможностей военной разведки.

Прямая речь Павлюка: "Первое заседание Комитета по вопросам стратегического планирования дает старт реализации практической фазы деятельности комитетов как одного из ключевых направлений внедрения в оборонном ведомстве процедур и практик государств-членов НАТО в сфере совместного управления. По результатам совместных наработок членов Комитета возможности военной разведки будут усилены".

Больше деталей: В ходе заседания были рассмотрены вопросы автоматизации процессов сбора и обработки разведывательных данных и управления силами и средствами разведки с учетом принципов и стандартов НАТО.

В приоритете развития разведывательных возможностей – оперативность осуществления процедур и циклов процесса разведывательной оценки оперативной обстановки, планирования и управления силами и средствами разведки группировок войск и сил.