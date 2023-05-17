Під час тривоги в Київ не пускатимуть вантажівки
Середа, 17 травня 2023, 16:32
Із 22 травня заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги буде заборонено.
Джерело: Київська міська державна адміністрація у Telegram
Деталі: Відповідне рішення 17 травня ухвалила Рада оборони столиці.
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Ідеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.
Контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто забезпечуватиме Національна гвардія спільно з поліцією.
Що передувало: Також Рада оборони Києва вирішила, що під час повітряної тривоги громадський транспорт міста буде довозити пасажирів до найближчого укриття.
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