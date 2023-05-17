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Во время тревоги в Киев не будут пускать грузовики

Евгений КизиловСреда, 17 мая 2023, 16:32
Во время тревоги в Киев не будут пускать грузовики
Getty Images

С 22 мая заезд крупногабаритного транспорта в Киев во время воздушной тревоги будет запрещен.

Источник: Киевская городская государственная администрация в Telegram

Детали: Соответствующее решение 17 мая принял Совет обороны столицы.

Речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонны.

Контроль за остановкой грузового транспорта на въездах в город будет обеспечивать Национальная гвардия совместно с полицией.

Что предшествовало: Также Совет обороны Киева решил, что во время воздушной тревоги общественный транспорт города будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия.

Темы: Киевтранспортвоздушная тревога
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