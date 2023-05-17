Во время тревоги в Киев не будут пускать грузовики
Среда, 17 мая 2023, 16:32
С 22 мая заезд крупногабаритного транспорта в Киев во время воздушной тревоги будет запрещен.
Источник: Киевская городская государственная администрация в Telegram
Детали: Соответствующее решение 17 мая принял Совет обороны столицы.
Речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонны.
Контроль за остановкой грузового транспорта на въездах в город будет обеспечивать Национальная гвардия совместно с полицией.
Что предшествовало: Также Совет обороны Киева решил, что во время воздушной тревоги общественный транспорт города будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия.