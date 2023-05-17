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Глава МЗС Нідерландів про "коаліцію винищувачів": прогресу ще немає

"Європейська правда"Середа, 17 травня 2023, 16:47

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра в середу заявив, що в міжнародних переговорах про можливу поставку винищувачів F-16 в Україну немає прогресу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Ми ще не досягли рішення", – сказав Хукстра у відповідь на питання про раніше оголошені переговори Нідерландів з Великою Британією, Данією, Бельгією та іншими партнерами щодо можливого постачання винищувачів F-16 в Україну.

"Коли ми будемо готові перейти цей міст і будемо готові повідомити про це, ми це зробимо", – додав він.

У своїй заяві у вівторок прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що домовився зі своїм нідерландським колегою Марком Рютте "працювати над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовими повітряними силами, надаючи підтримку в усьому – від навчання до закупівлі винищувачів F-16".

Раніше цього місяця під час візиту президента України Володимира Зеленського до Нідерландів Рютте заявив, що переговори про можливу передачу Україні винищувачів F-16 просуваються.

Британія, стверджуючи, що не має потрібних Україні літаків, готова надавати підтримку у вигляді навчання пілотів, а також допомагати країнам, які захочуть поставити Україні винищувачі.

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Теми: МЗСавіа
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