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Глава МИД Нидерландов о "коалиции истребителей": прогресса еще нет

"Европейская правда"Среда, 17 мая 2023, 16:47

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в среду заявил, что в международных переговорах о возможной поставке истребителей F-16 в Украину нет прогресса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Мы еще не достигли решения", – сказал Хукстра в ответ на вопрос о ранее объявленных переговорах Нидерландов с Великобританией, Данией, Бельгией и другими партнерами относительно возможной поставки истребителей F-16 в Украину.

"Когда мы будем готовы перейти этот мост и будем готовы сообщить об этом, мы это сделаем", – добавил он.

В своем заявлении во вторник премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что договорился со своим нидерландским коллегой Марком Рютте "работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевыми воздушными силами, оказывая поддержку во всем – от обучения до закупки истребителей F-16".

Ранее в этом месяце во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды Рютте заявил, что переговоры о возможной передаче Украине истребителей F-16 продвигаются.

Британия, утверждая, что не имеет нужных Украине самолетов, готова оказывать поддержку в виде обучения пилотов, а также помогать странам, которые захотят поставить Украине истребители.

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Темы: МИДавиа
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