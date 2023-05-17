Суд в Ростові кинув за грати трьох кримських татар: понад 10 років тюрми

Російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону оголосив незаконний вирок кримським татарам – Олександру Сізікову, Аліму Суф'янову та Сейрану Хайрединову. Їм дали від 12 до 17 років в'язниці.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram

Деталі: За його словами, до 17 років позбавлення волі засуджено Олександра Сізікова, який має інвалідність І групи по зору. Аліму Суф'янову та Сейрану Хайрединову суд призначив по 12 років колонії суворого режиму.

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Усіх трьох визнали винними в причетності до релігійної організації "Хізб ут-Тахрір", яка вважається в Росії терористичною, але діє без обмежень на рівні національних законодавств у багатьох країнах світу, зокрема, в Україні.

Лубінець звертає увагу на те, що "вироки" оголошені напередодні 18-го травня – Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, що надає їм особливого цинізму.

Омбудсмен закликав світову спільноту відреагувати на "чергове ганебне судилище" і посилити тиск на Росію.