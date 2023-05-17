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Суд в Ростове бросил за решетку трех крымских татар: более 10 лет тюрьмы

Евгений КизиловСреда, 17 мая 2023, 16:56
Суд в Ростове бросил за решетку трех крымских татар: более 10 лет тюрьмы
автор фото: AZemdega / getty images

Российский Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону огласил незаконный приговор крымским татарам - Александру Сизикову, Алиму Суфьянову и Сейрану Хайрединову. Им дали от 12 до 17 лет тюрьмы.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Детали: По его словам, к 17 годам лишения свободы приговорен Александр Сизиков, который имеет инвалидность I группы по зрению. Алиму Суфьянову и Сейрану Хайрединову суд назначил по 12 лет колонии строгого режима.

Всех троих признали виновными в причастности к религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", которая считается в России террористической, но действует без ограничений на уровне национальных законодательств во многих странах мира, в частности, в Украине.

Лубинец обращает внимание на то, что "приговоры" объявлены накануне 18-го мая - Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, что придает им особый цинизм.

Омбудсмен призвал мировое сообщество отреагировать на "очередное позорное судилище" и усилить давление на Россию.

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Темы: крымские татарысудРосcиятюрьма
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