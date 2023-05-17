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Росіяни вбили дитину на Херсонщині – ОП

Валентина РоманенкоСереда, 17 травня 2023, 17:17

Внаслідок російського обстрілу смт Зеленівка Херсонської області, загинула дитина, ще двоє людей дістали поранення.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова: "Росіяни вбили дитину на Херсонщині. Це сталося внаслідок обстрілів у Зеленівці.

Батько приніс її до лікарні на руках".

Деталі: За даними керівника ОП, також поранення отримали ще дві людини. Всі вони перебували біля магазину.

В телеграм-каналі Херсонської ОВА іншої інформації крім репосту Єрмака немає. На сторінках голови ОВА Олександра Прокудіна у соцмережах інформація наразі теж відсутня.

Теми: Херсонська областьвійна
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