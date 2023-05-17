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Россияне убили ребенка на Херсонщине – ОП

Валентина РоманенкоСреда, 17 мая 2023, 17:17

В результате российского обстрела пгт Зеленовка Херсонской области, погиб ребенок, еще два человека получили ранения.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "Россияне убили ребенка на Херсонщине. Это произошло в результате обстрелов в Зеленовке.

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Отец принес его в больницу на руках".

Детали: По данным руководителя ОП, также ранения получили еще два человека. Все они находились возле магазина.

В телеграмм-канале Херсонской ОВА другой информации кроме репоста Ермака нет. На страницах председателя ОВА Александра Прокудина в соцсетях информация пока тоже отсутствует.

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Темы: Херсонская областьвойна
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