Россияне убили ребенка на Херсонщине – ОП
Среда, 17 мая 2023, 17:17
В результате российского обстрела пгт Зеленовка Херсонской области, погиб ребенок, еще два человека получили ранения.
Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Прямая речь: "Россияне убили ребенка на Херсонщине. Это произошло в результате обстрелов в Зеленовке.
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Отец принес его в больницу на руках".
Детали: По данным руководителя ОП, также ранения получили еще два человека. Все они находились возле магазина.
В телеграмм-канале Херсонской ОВА другой информации кроме репоста Ермака нет. На страницах председателя ОВА Александра Прокудина в соцсетях информация пока тоже отсутствует.
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