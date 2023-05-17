Окупанти визнали, що курортного сезону в Криму не буде – Ташева

Російська адміністрація Криму визнала, що курортного сезону на півострові не буде.

Джерело: постійний представник президента України в АРК Таміла Ташева в ефірі українського національного телемарафону, передає "Крим.Реалії"

Пряма мова: "Курортного сезону не буде, окупаційні адміністрації визнали це. Вони, зокрема, заявили, що будуть давати дотації для туроператорів, щоб нібито підтримати їх на плаву. Туристів немає, люди навпаки їдуть".

Реклама:

Деталі: За словами Ташевої, керівник російського мінтранспорту Криму нещодавно заявив, що на мосту через Керченську протоку встановили нові пункти перевірки. Це означає, що загарбники почали контролювати пасажиропотік із півострова, а він досить великий.

Пряма мова: "Люди кажуть, що ППО не може їх захистити, що було багато прильотів по військових об'єктах. Однак їдуть не тільки через "бавовну", а й тому, що не хочуть служити в росармії".

Більше деталей: Раніше глава російського союзу туріндустрії в Криму Борис Зелінський заявив про "катастрофічну ситуацію" з продажем турів до Криму. За його словами, представники місцевого турбізнесу готують звернення до прем'єр-міністра Росії з проханням надати їм підтримку.

ВІДЕО ДНЯ

У липні 2022 року російський глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що кількість відпочивальників на півострові в червні впала на 40% порівняно із 2021 роком. За його словами, курортний сезон у Криму повноцінно не відбувся.