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Оккупанты признали, что курортного сезона в Крыму не будет – Ташева

Евгений КизиловСреда, 17 мая 2023, 18:00
Оккупанты признали, что курортного сезона в Крыму не будет – Ташева
тамила ташева, фото из ее соцсетей

Российская администрация Крыма признала, что курортного сезона на полуострове не будет.

Источник: постоянный представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева в эфире украинского национального телемарафона, передает "Крым.Реалии"

Прямая речь: "Курортного сезона не будет, оккупационные администрации признали это. Они, в частности, заявили, что будут давать дотации для туроператоров, чтобы якобы поддержать их на плаву. Туристов нет, люди наоборот уезжают".

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Детали: По словам Ташевой, руководитель российского минтранспорта Крыма недавно заявил, что на мосту через Керченский пролив установили новые пункты проверки. Это означает, что захватчики начали контролировать пассажиропоток с полуострова, а он достаточно велик.

Прямая речь: "Люди говорят, что ПВО не может их защитить, что было много прилетов по военным объектам. Однако едут не только из-за "бавовны", но и потому, что не хотят служить в росармии".

Больше деталей: Ранее глава российского союза туриндустрии в Крыму Борис Зелинский заявил о "катастрофической ситуации" с продажами туров в Крым. По его словам, представители местного турбизнеса готовят обращение к премьер-министру России с просьбой оказать им поддержку.

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В июле 2022 года российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что количество отдыхающих на полуострове в июне упало на 40% по сравнению с 2021 годом. По его словам, курортный сезон в Крыму полноценно не состоялся.

Темы: Крымтуризмоккупация
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