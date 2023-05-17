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Силовики встановили командира артполку РФ, який віддав наказ обстріляти мирний Херсон

Валентина РоманенкоСереда, 17 травня 2023, 18:05
Силовики встановили командира артполку РФ, який віддав наказ обстріляти мирний Херсон
Дмитро Жарких. фото iz.ru

Українські правоохоронці встановили особу ще одного загарбника, який причетний до масованих артобстрілів Херсона та вбивства мирних жителів міста.

Джерело: СБУ, прокуратура Херсонської області, Держприкордонслужба

Деталі: Злочинцем виявився командир 8-го окремого артилерійського полку 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту РФ підполковник Дмитро Жарких.

24 грудня 2022 року окупант віддав наказ на вогневий удар по центральній частині Херсона з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", які базувались на лівому березі Дніпра.

Тоді росіяни поцілили у житлові будинки, магазини, лікарню та пункт видачі гуманітарної допомоги у центральній частині обласного центру.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 11 мирних жителів, ще 64 – отримали поранення. Більшість із потерпілих – жінки та люди похилого віку.

Невдовзі після цього Жарких запросили до Кремля, де його відзначили за терор проти цивільного населення України, зазначають в СБУ.

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За даними слідства, воєнний злочинець ще у 2014 році брав активну участь у захоплені Криму. Згодом його полк почав дислокуватись на тимчасово окупованій території українського півострова.

Після початку повномасштабного вторгнення підпорядковані фігуранту підрозділи були задіяні на південному фронті.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили зловмиснику про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

Наразі триває збір доказів щодо причетності російського командира і його підлеглих військовослужбовців до вчинення інших обстрілів міста Херсона та області, які забрали життя мирних мешканців та спричинили інші тяжкі наслідки, зазначають у прокуратурі.

Теми: ХерсонвійнаСБУ
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