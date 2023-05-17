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Силовики установили командира артполка РФ, который отдал приказ обстрелять мирный Херсон

Валентина РоманенкоСреда, 17 мая 2023, 18:05
Силовики установили командира артполка РФ, который отдал приказ обстрелять мирный Херсон
Дмитрий Жарких. фото iz.ru

Украинские правоохранители установили личность еще одного захватчика, который причастен к массированным артобстрелам Херсона и убийству мирных жителей города.

Источник: СБУ, прокуратура Херсонской области, Госпогранслужба

Детали: Преступником оказался командир 8-го отдельного артиллерийского полка 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота РФ подполковник Дмитрий Жарких.

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24 декабря 2022 года оккупант отдал приказ на огневой удар по центральной части Херсона из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", которые базировались на левом берегу Днепра.

Тогда россияне попали в жилые дома, магазины, больницу и пункт выдачи гуманитарной помощи в центральной части областного центра.

В результате вражеского обстрела погибли 11 мирных жителей, еще 64 - получили ранения. Большинство из пострадавших - женщины и пожилые люди.

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Вскоре после этого Жарких пригласили в Кремль, где его отметили за террор против гражданского населения Украины, отмечают в СБУ.

По данным следствия, военный преступник еще в 2014 году принимал активное участие в захвате Крыма. Впоследствии его полк начал дислоцироваться на временно оккупированной территории украинского полуострова.

После начала полномасштабного вторжения подчиненные фигуранту подразделения были задействованы на южном фронте.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности Украины сообщили злоумышленнику о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Сейчас продолжается сбор доказательств причастности российского командира и его подчиненных военнослужащих к совершению других обстрелов города Херсона и области, которые унесли жизни мирных жителей и повлекли другие тяжкие последствия, отмечают в прокуратуре.

Темы: ХерсонвойнаСБУ
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