З Росії повернули дитину, чиї батьки захищали Маріуполь і потрапили у полон

Анна-Марія з батьками. Фото з Facebook Лубінця

Україна повернула додому з Росії 6-річну Анну-Марію, чиї батьки-військові потрапили у полон у Маріуполі.

Джерело: уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook

Пряма мова Лубінця: "6-річна дівчинка повернулася до батьків, які тривалий час перебували у російському полоні. Мама і тато дівчинки – військові, які потрапили в полон в рідному місті Маріуполі, захищаючи його від російських військових, що прийшли руйнувати та вбивати.

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Після визволення з полону мама дівчинки звернулася в Офіс Уповноваженого з проханням посприяти у поверненні її доньки".

Деталі: Він додав, що маленьку українку вдалося повернути додому − нині сім’я у повному складі перебуває в Україні та щаслива, що змогла возз’єднатися.

Лубінець закликав усіх, у кого зникла дитина, звертатися на гарячу лінію секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за номером 0-800-50-17-20.