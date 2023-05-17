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Из России вернули ребенка, чьи родители защищали Мариуполь и попали в плен

Ирина БалачукСреда, 17 мая 2023, 18:22
Из России вернули ребенка, чьи родители защищали Мариуполь и попали в плен
Анна-Мария с родителями. Фото из Facebook Лубинца

Украина вернула домой из России 6-летнюю Анну-Марию, чьи родители-военные попали в плен в Мариуполе.

Источник: уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook

Прямая речь Лубинца: "6-летняя девочка вернулась к родителям, которые долгое время находились в российском плену. Мама и папа девочки − военные, которые попали в плен в родном городе Мариуполе, защищая его от российских военных, которые пришли разрушать и убивать.

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После освобождения из плена мама девочки обратилась в Офис Уполномоченного с просьбой посодействовать в возвращении ее дочери".

Детали: Он добавил, что маленькую украинку удалось вернуть домой − сейчас семья в полном составе находится в Украине и счастлива, что смогла воссоединиться.

Лубинец призвал всех, у кого пропал ребенок, обращаться на горячую линию секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека по телефону 0-800-50-17-20.

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Темы: пленныедетидепортация Росcия
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