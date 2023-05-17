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У Святошинському лісництві знайшли залишки "Градів": ходити до лісу небезпечно

Ірина БалачукСереда, 17 травня 2023, 18:50

Піротехніки комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" знову виявили залишки від боєприпасів "Град" у Святошинському лісництві − ходити у ліси наразі небезпечно.

Джерело: КМДА

Деталі: Рятувальники нагадали, що це не перша знахідка в цьому лісі, на початку травня у цьому лісництві вже знаходили схожі предмети. 

 
фото КАРС

У КМДА наголошують, що після нещодавніх масованих обстрілів Києва росіянами, можливо, деталі та рештки від збитих ракет знаходитимуть і мешканці столиці, попри те, що рятувальники ретельно обстежують місця так званих "прильотів".

При виявленні підозрілих предметів просять відразу телефонувати на номери "101" та "102".

Рятувальники нагадують, що не можна торкатися подібних знахідок, переносити їх, намагатися розібрати, чи закопати. Також закликають не публікувати фото уламків та місця, де їх знайшли, в інтернеті.

Натомість при виявленні небезпечного предмета, потрібно: 

ВІДЕО ДНЯ
  • позначити місце знахідки;
  • відійти від підозрілого предмета якомога далі;
  • негайно повідомити про знахідку підрозділи ДСНС − 101 та поліції − 102;
  • дочекатися приїзду фахівців та вказати місце розташування підозрілої знахідки.

У випадку надзвичайних ситуацій також просять телефонуйте до Київської служби порятунку цілодобово за номером: (044) 430 37 13.

Передісторія:

Теми: Київвійна
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