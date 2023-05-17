В Святошинском лесничестве нашли остатки "Градов": ходить в лес опасно
Пиротехники коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" снова обнаружили остатки от боеприпасов "Град" в Святошинском лесничестве − ходить в леса сейчас опасно.
Источник: КГГА
Детали: Спасатели напомнили, что это не первая находка в этом лесу − в начале мая в этом лесничестве уже находили похожие предметы.
В КГГА отмечают, что после недавних массированных обстрелов Киева россиянами, возможно, детали и остатки от сбитых ракет будут находить и жители столицы, несмотря на то, что спасатели тщательно обследуют места так называемых "прилетов".
При обнаружении подозрительных предметов просят сразу же звонить на номера "101" и "102".
Спасатели напоминают, что нельзя касаться подобных находок, переносить их, пытаться разобрать, или закопать. Также призывают не публиковать фото обломков и места, где их нашли, в интернете.
Вместо этого при обнаружении опасного предмета, нужно:
- обозначить место находки;
- отойти от подозрительного предмета как можно дальше;
- немедленно сообщить о находке подразделения ГСЧС − 101 и полиции − 102;
- дождаться приезда специалистов и указать местоположение подозрительной находки.
В случае чрезвычайных ситуаций также просят звоните в Киевскую службу спасения круглосуточно по телефону: (044) 430 37 13.
Предыстория:
- 2 мая Киевская администрация напомнила жителям столицы о запрете на посещение лесов, поскольку там продолжают находить остатки боеприпасов.