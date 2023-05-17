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В Святошинском лесничестве нашли остатки "Градов": ходить в лес опасно

Ирина БалачукСреда, 17 мая 2023, 18:50

Пиротехники коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" снова обнаружили остатки от боеприпасов "Град" в Святошинском лесничестве − ходить в леса сейчас опасно.

Источник: КГГА

Детали: Спасатели напомнили, что это не первая находка в этом лесу − в начале мая в этом лесничестве уже находили похожие предметы. 

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В КГГА отмечают, что после недавних массированных обстрелов Киева россиянами, возможно, детали и остатки от сбитых ракет будут находить и жители столицы, несмотря на то, что спасатели тщательно обследуют места так называемых "прилетов".

 
Фото КАСС

При обнаружении подозрительных предметов просят сразу же звонить на номера "101" и "102".

Спасатели напоминают, что нельзя касаться подобных находок, переносить их, пытаться разобрать, или закопать. Также призывают не публиковать фото обломков и места, где их нашли, в интернете.

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Вместо этого при обнаружении опасного предмета, нужно: 

  • обозначить место находки;
  • отойти от подозрительного предмета как можно дальше;
  • немедленно сообщить о находке подразделения ГСЧС − 101 и полиции − 102;
  • дождаться приезда специалистов и указать местоположение подозрительной находки.

В случае чрезвычайных ситуаций также просят звоните в Киевскую службу спасения круглосуточно по телефону: (044) 430 37 13.

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Темы: Киеввойна
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