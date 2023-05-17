У Зеленського під час візиту в Німеччину склалась "хімія" із Шольцом – посол

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв оцінив як фантастичний візит президента Володимира Зеленського до Берліна в середині травня та його зустріч із німецькими топ-посадовцями.

Про це Макєєв розповів в інтерв’ю "Дзеркалу тижня", повідомляє "Європейська правда".

За словами дипломата, особливістю останнього візиту Зеленського до Німеччини було те, що "президент провів на зустрічах тет-а-тет як із федеральним президентом, так і з федеральним канцлером декілька годин".

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"А коли лідери перебувають кілька годин один з одним, виникає дуже непогана "хімія", свідком якої особисто я в неділю (14 травня – ред.) був", – підкреслив Макєєв.

Як приклад "хімії" він навів звернення Зеленського й Шольца на "ти" один до одного й той факт, що канцлер Німеччини під час свого виступу заговорив українською мовою.

"Це означає, що тут не тільки "хімія": в Німеччині відбувається епоха змін поглядів. Це відбувається не тому, що така гарна погода, а тому, що ми працюємо з правильними наративами, з правильними людьми і адресно бачимо, що треба змінювати", – пояснив посол.

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Як повідомлялось, Володимир Зеленський у ніч проти 14 травня вперше з початку російської загарбницької війни прибув до Берліна.

Під час візиту Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Після переговорів між главами двох держав Зеленського з військовими почестями прийняв канцлер Олаф Шольц у федеральній канцелярії.

Ще за день до візиту, коли Зеленський перебував у Італії, Міністерство оборони Німеччини оголосило новий пакет військової допомоги Україні на 2,7 млрд євро – це найбільший пакет з моменту вторгнення Росії.