Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Зеленского во время визита в Германию сложилась "химия" с Шольцом - посол

"Европейская правда"Среда, 17 мая 2023, 19:16

Посол Украины в Германии Алексей Макеев оценил как фантастический визит президента Владимира Зеленского в Берлин в середине мая и его встречу с немецкими топ-чиновниками.

Об этом Макеев рассказал в интервью "Зеркалу недели", сообщает "Европейская правда".

По словам дипломата, особенностью последнего визита Зеленского в Германию было то, что "президент провел на встречах тет-а-тет как с федеральным президентом, так и с федеральным канцлером несколько часов".

Реклама:

"А когда лидеры находятся несколько часов друг с другом, возникает очень неплохая "химия", свидетелем которой лично я в воскресенье (14 мая – ред.) был", – подчеркнул Макеев.

В качестве примера "химии" он привел обращение Зеленского и Шольца на "ты" друг к другу и тот факт, что канцлер Германии во время своего выступления заговорил на украинском языке.

"Это означает, что здесь не только "химия": в Германии происходит эпоха изменений взглядов. Это происходит не потому, что такая хорошая погода, а потому, что мы работаем с правильными нарративами, с правильными людьми и адресно видим, что надо менять", – пояснил посол.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, Владимир Зеленский в ночь на 14 мая впервые с начала российской захватнической войны прибыл в Берлин.

Во время визита Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. После переговоров между главами двух государств Зеленского с воинскими почестями принял канцлер Олаф Шольц в федеральной канцелярии.

Еще за день до визита, когда Зеленский находился в Италии, Министерство обороны Германии объявило новый пакет военной помощи Украине на 2,7 млрд евро – это самый большой пакет с момента вторжения России.

Темы: ЗеленскийШольц
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
Все новости...
Реклама: