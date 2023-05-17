У Зеленского во время визита в Германию сложилась "химия" с Шольцом - посол

Посол Украины в Германии Алексей Макеев оценил как фантастический визит президента Владимира Зеленского в Берлин в середине мая и его встречу с немецкими топ-чиновниками.

Об этом Макеев рассказал в интервью "Зеркалу недели", сообщает "Европейская правда".

По словам дипломата, особенностью последнего визита Зеленского в Германию было то, что "президент провел на встречах тет-а-тет как с федеральным президентом, так и с федеральным канцлером несколько часов".

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"А когда лидеры находятся несколько часов друг с другом, возникает очень неплохая "химия", свидетелем которой лично я в воскресенье (14 мая – ред.) был", – подчеркнул Макеев.

В качестве примера "химии" он привел обращение Зеленского и Шольца на "ты" друг к другу и тот факт, что канцлер Германии во время своего выступления заговорил на украинском языке.

"Это означает, что здесь не только "химия": в Германии происходит эпоха изменений взглядов. Это происходит не потому, что такая хорошая погода, а потому, что мы работаем с правильными нарративами, с правильными людьми и адресно видим, что надо менять", – пояснил посол.

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Как сообщалось, Владимир Зеленский в ночь на 14 мая впервые с начала российской захватнической войны прибыл в Берлин.

Во время визита Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. После переговоров между главами двух государств Зеленского с воинскими почестями принял канцлер Олаф Шольц в федеральной канцелярии.

Еще за день до визита, когда Зеленский находился в Италии, Министерство обороны Германии объявило новый пакет военной помощи Украине на 2,7 млрд евро – это самый большой пакет с момента вторжения России.