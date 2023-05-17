Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленского во время визита в Германию сложилась "химия" с Шольцом - посол

"Европейская правда"Среда, 17 мая 2023, 19:16

Посол Украины в Германии Алексей Макеев оценил как фантастический визит президента Владимира Зеленского в Берлин в середине мая и его встречу с немецкими топ-чиновниками.

Об этом Макеев рассказал в интервью "Зеркалу недели", сообщает "Европейская правда".

По словам дипломата, особенностью последнего визита Зеленского в Германию было то, что "президент провел на встречах тет-а-тет как с федеральным президентом, так и с федеральным канцлером несколько часов".

"А когда лидеры находятся несколько часов друг с другом, возникает очень неплохая "химия", свидетелем которой лично я в воскресенье (14 мая – ред.) был", – подчеркнул Макеев.

В качестве примера "химии" он привел обращение Зеленского и Шольца на "ты" друг к другу и тот факт, что канцлер Германии во время своего выступления заговорил на украинском языке.

"Это означает, что здесь не только "химия": в Германии происходит эпоха изменений взглядов. Это происходит не потому, что такая хорошая погода, а потому, что мы работаем с правильными нарративами, с правильными людьми и адресно видим, что надо менять", – пояснил посол.

Как сообщалось, Владимир Зеленский в ночь на 14 мая впервые с начала российской захватнической войны прибыл в Берлин.

ВИДЕО ДНЯ

Во время визита Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. После переговоров между главами двух государств Зеленского с воинскими почестями принял канцлер Олаф Шольц в федеральной канцелярии.

Еще за день до визита, когда Зеленский находился в Италии, Министерство обороны Германии объявило новый пакет военной помощи Украине на 2,7 млрд евро – это самый большой пакет с момента вторжения России.

Темы: ЗеленскийШольц
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине

В МУС возмущены запугиванием прокурора суда со стороны России, объявившей его в розыск

Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний, в том числе и из Китая – Еврокомиссия

Родственники Лаврова выехали из Грузии в сопровождении сил безопасности – СМИ

видеоЗеленский о дне в Японии: Координируем позиции с партнерами, готовим новые шаги

Все новости...
Зеленский
В ЕС думают провести саммит по украинской "формуле мира" – СМИ
Саммит Совета Европы поддержал "формулу мира" Зеленского
В ОП подтвердили, что президент ЮАР хочет приехать в Украину с "мирной инициативой"
Последние новости
01:19
Зеленский и Байден проведут встречу в Японии в воскресенье
00:57
Игнат: Когда будут F-16, мы выиграем эту войну
00:27
Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"
23:53
В Днепре раздались звуки взрывов, работала ПВО
23:21
Болезнь, которая может начаться с родинки. Что такое меланома и как она лечится
23:19
Нидерланды передумали продавать истребители F-16 компании Draken International
22:33
В ВСУ заявили, что Пригожин хочет сбежать из Бахмута, так как "Вагнер" разбит
21:53
Россия запустила фейк об "исчезновении Залужного" из-за пика напряжения в Бахмуте – Маляр
21:25
Мелони прокомментировала возможное участие Италии в "коалиции истребителей"
21:13
Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить БТР Fuchs в Украине
Все новости...
Реклама: