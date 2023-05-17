У ЄС думають провести саміт щодо української "формули миру" – ЗМІ

Міністри закордонних справ країн ЄС на наступній зустрічі обговорять організацію саміту, присвяченого просуванню запропонованої Україною "формули миру"; є пропозиції проводити його у Копенгагені перед самітом НАТО.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це на умовах анонімності повідомив топ-дипломат Швеції, яка зараз головує у Раді ЄС.

Обговорення відбудеться на засіданні Ради з питань закордонних справ у понеділок 22 травня.

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"Саміт запланований на середину липня і відбудеться в Копенгагені, це те, що я можу попередньо сказати", – повідомив він.

Реагуючи на зауваження журналістів, що на середину липня заплановано також і саміт НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, дипломат уточнив, що є намір провести саміт Формули миру Зеленського до саміту організації Північноатлантичного альянсу.

Говорячи про мету проведення заходу, співрозмовник журналістів сказав, що цей саміт проводять для того, щоб не було пропозиції Китаю, який "повторює наративи Росії", але "українська точка зору отримала платформу і більшу видимість на міжнародній арені".

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На зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу говоритимуть також про майбутню усну оцінку Єврокомісії щодо прогресу України у "кандидатських" реформах, яку оприлюднять у червні.

Нагадаємо, саміт Ради Європи у Рейк’явіку заявив про політичну підтримку українського прочитання "формули миру".