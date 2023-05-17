В ЕС думают провести саммит по украинской "формуле мира" – СМИ

Министры иностранных дел стран ЕС на следующей встрече обсудят организацию саммита, посвященного продвижению предложенной Украиной "формулы мира"; есть предложения проводить его в Копенгагене перед саммитом НАТО.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом на условиях анонимности сообщил топ-дипломат Швеции, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Обсуждение состоится на заседании Совета по вопросам иностранных дел в понедельник 22 мая.

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"Саммит запланирован на середину июля и состоится в Копенгагене, это то, что я могу предварительно сказать", – сообщил он.

Реагируя на замечание журналистов, что на середину июля запланирован также и саммит НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, дипломат уточнил, что есть намерение провести саммит по "формуле мира" до саммита Альянса.

Говоря о цели проведения мероприятия, собеседник журналистов сказал, что этот саммит проводят для того, чтобы не было предложений Китая, который "повторяет нарративы России", а "украинская точка зрения получила платформу и большую видимость на международной арене".

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На встрече глав МИД стран Евросоюза обсудят также предстоящую устную оценку Еврокомиссии относительно прогресса Украины в "кандидатских" реформах, которую обнародуют в июне.

Напомним, саммит Совета Европы в Рейкьявике заявил о политической поддержке украинского прочтения "формулы мира".