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Сирський показав полоненого "вагнерівця": розповів про втрати у Бахмуті і як кидають поранених

Середа, 17 травня 2023, 20:40
Сирський показав полоненого вагнерівця: розповів про втрати у Бахмуті і як кидають поранених
Полонений "вагнерівець". Скриншот з відео з Telegram Сирського

Командувач Сухопутний військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео з полоненим "вагнерівцем", який розповів про те, як потрапив на війну, про втрати окупантів у Бахмуті і про те, як "вагнерівці" кидають своїх поранених.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Сили оборони під Бахмутом взяли в полон ворога з ПВК "Вагнер". Це Ватрушев Денис Олександрович з Ханти-Мансійського округу. Йому 39 років.

Був завербований Пригожиним в ПВК "Вагнер" з в'язниці, де відбував покарання за вбивство.

У бою під Бахмутом отримав важке поранення − мінно-вибухову травму ноги та був кинутий своїми ж. Ватрушев просидів пораненим 4 дні, поки не потрапив у полон".

Деталі: Полонений окупант розповів, що завербували його з в’язниці, обіцяли гарну зарплату, що найманці стоятимуть на блокпостах, а за пів року їх амністують, а натомість кидали у "м’ясорубку". Вартрушев додав, що сам він нібито не воював, а евакуював поранених.

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Він також додав, що пролежав пораненим в окопі 4 дні, бо його свої ж покинули.

Полонений "вагнерівець" розповів, що загарбники зазнають великих втрат − мовляв, є "окоп, де труп на трупі лежить".

Окупант заявив, що війна не вартує тих грошей, які їм обіцяли, і переконував, що якби знав, куди йде, то нібито нізащо не пішов би.

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