Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сырский показал пленного "вагнеровца": рассказал о потерях в Бахмуте и как бросают раненых

Среда, 17 мая 2023, 20:40
Сырский показал пленного вагнеровца: рассказал о потерях в Бахмуте и как бросают раненых
Пленный "вагнеровец". Скриншот из видео из Telegram Сырского

Командующий Сухопутный войск ВСУ Александр Сырский опубликовал видео с пленным "вагнеровцем", который рассказал о том, как попал на войну, о потерях оккупантов в Бахмуте и о том, как "вагнеровцы" бросают своих раненых.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Силы обороны под Бахмутом взяли в плен врага из ЧВК "Вагнер". Это Ватрушев Денис Александрович из Ханты-Мансийского округа. Ему 39 лет.

Реклама:

Был завербован Пригожиным в ЧВК "Вагнер" из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство.

В бою под Бахмутом получил тяжелое ранение − минно-взрывную травму ноги и был брошен своими же. Ватрушев просидел раненым 4 дня, пока не попал в плен".

Детали: Пленный оккупант рассказал, что завербовали его из тюрьмы, обещали хорошую зарплату, что наемники будут стоять на блокпостах, а через полгода их амнистируют, а взамен бросали в "мясорубку". Вартрушев добавил, что сам он якобы не воевал, а эвакуировал раненых.

ВИДЕО ДНЯ

Он также добавил, что пролежал раненым в окопе 4 дня, потому что его свои же бросили.

Пленный "вагнеровец" рассказал, что захватчики несут большие потери − мол, есть "окоп, где труп на трупе лежит".

Оккупант заявил, что война не стоит тех денег, которые им обещали, и убеждал, что если бы знал, куда идет, то якобы ни за что не пошел бы.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Последние новости
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
Все новости...
Реклама: