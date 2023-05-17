Сырский показал пленного "вагнеровца": рассказал о потерях в Бахмуте и как бросают раненых

Командующий Сухопутный войск ВСУ Александр Сырский опубликовал видео с пленным "вагнеровцем", который рассказал о том, как попал на войну, о потерях оккупантов в Бахмуте и о том, как "вагнеровцы" бросают своих раненых.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Силы обороны под Бахмутом взяли в плен врага из ЧВК "Вагнер". Это Ватрушев Денис Александрович из Ханты-Мансийского округа. Ему 39 лет.

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Был завербован Пригожиным в ЧВК "Вагнер" из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство.

В бою под Бахмутом получил тяжелое ранение − минно-взрывную травму ноги и был брошен своими же. Ватрушев просидел раненым 4 дня, пока не попал в плен".

Детали: Пленный оккупант рассказал, что завербовали его из тюрьмы, обещали хорошую зарплату, что наемники будут стоять на блокпостах, а через полгода их амнистируют, а взамен бросали в "мясорубку". Вартрушев добавил, что сам он якобы не воевал, а эвакуировал раненых.

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Он также добавил, что пролежал раненым в окопе 4 дня, потому что его свои же бросили.

Пленный "вагнеровец" рассказал, что захватчики несут большие потери − мол, есть "окоп, где труп на трупе лежит".

Оккупант заявил, что война не стоит тех денег, которые им обещали, и убеждал, что если бы знал, куда идет, то якобы ни за что не пошел бы.