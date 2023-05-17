Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Журналісти показали схеми "чорноморського бункера Путіна" у Геленджику

Ірина БалачукСереда, 17 травня 2023, 22:00
Журналісти показали схеми чорноморського бункера Путіна у Геленджику
Тут і далі фото з сайту businessinsider.com

Видання The Business Insider опублікувало схеми та креслення підземної частини "палацу Путіна" у Геленджику, що у Краснодарському краї Росії.

Джерело: The Business Insider

Деталі: Повідомляється, що документи були опубліковані на сайті проєктної компанії "Метростиль" як приклад виконаних робіт на початку 2010-х років і перебували у відкритому доступі щонайменше до 2016 року. Щоправда, об’єкт називався "комплекс підземних споруд для пансіонату в місті Геленджик Краснодарського краю".   

Реклама:
 

Зокрема, на планах зображені два складні тунелі, що пролягають під палацовим комплексом. Палац і підземні споруди з’єднані ліфтом, який спускаєтеся на глибину приблизно 50 м. 

 

Повідомляється, що тунелі добре укріплені, і в них є все необхідне для життя − достатня кількість прісної води, вентиляція, розгалужена мережа кабелів, щоб підтримувати життєдіяльність VIP-персон протягом декількох днів або тижнів поспіль.

Тунелі розташовані на різних рівнях. Вони мають довжину 40 і 60 м та ширину 6 м, створюючи таким чином близько 6 500 квадратних футів потенційного житлового простору, який має ознаки вибухозахищеності. 

ВІДЕО ДНЯ

Інженер-будівельник, знайомий з оборонними спорудами, Тадеуш Габришевський після огляду креслень заявив, що вони призначені для виживання.

Пряма мова Габришевського: "Ця тунельна система має все для безпеки. Тут є протипожежна система. Є вода, є каналізація. Це призначено для того, щоб хтось міг вижити або втекти".

Деталі: Зазначається, що Путін замовив цю споруду, маючи на увазі найгірші сценарії розвитку подій. Особливо вражають 16 кабельних стійок, кожна шириною близько фута, вмурованих у стіну нижнього тунелю. Ці стійки призначені для кабелів-"каналів", які можуть нести електрику, освітлення, мідний дріт і оптоволоконний кабель, необхідний для командного пункту. 

 

Сам обсяг кабелепроводів, що проходять через нижній тунель, є важливим, оскільки він набагато більший, ніж може знадобитися для роботи внутрішніх систем тунелю. 

Габришевський вважає, що це може бути якась резервна система для палацового комплексу. Тож тунелі − це не просто аварійні виходи. Ймовірно, вони є свого роду аварійним спинним мозком для всього палацового комплексу. 

 

Видання зазначає, що ані московська компанія, яка придбала "Метростиль", ані прессекретар Путіна Дмитро Пєсков не відповіли на запити про коментарі. 

Читайте також: Бункери Путіна: аж до Уралу і на глибині до 200 м – росЗМІ розповіли про мережу сховищ президента РФ

Про палац Путіна у Геленджику читайте тут і тут 

Теми: ПутінвійнаЧорне море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Росія заявила, що її "Кинджал" одним ударом знищив одразу 5 установок Patriot
США підтверджують, що ЗРК Patriot в Україні "в робочому стані" - AFP
Сійярто: Україна загрожує суверенітету Угорщини, бо Зеленський хотів підірвати трубопровід "Дружба"
У Києві відбій тривоги, але в низці областей небезпека зберігається
Останні новини
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:20
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога на Київщині
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: