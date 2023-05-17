Журналісти показали схеми "чорноморського бункера Путіна" у Геленджику

Тут і далі фото з сайту businessinsider.com

Видання The Business Insider опублікувало схеми та креслення підземної частини "палацу Путіна" у Геленджику, що у Краснодарському краї Росії.

Джерело: The Business Insider

Деталі: Повідомляється, що документи були опубліковані на сайті проєктної компанії "Метростиль" як приклад виконаних робіт на початку 2010-х років і перебували у відкритому доступі щонайменше до 2016 року. Щоправда, об’єкт називався "комплекс підземних споруд для пансіонату в місті Геленджик Краснодарського краю".

Зокрема, на планах зображені два складні тунелі, що пролягають під палацовим комплексом. Палац і підземні споруди з’єднані ліфтом, який спускаєтеся на глибину приблизно 50 м.

Повідомляється, що тунелі добре укріплені, і в них є все необхідне для життя − достатня кількість прісної води, вентиляція, розгалужена мережа кабелів, щоб підтримувати життєдіяльність VIP-персон протягом декількох днів або тижнів поспіль.

Тунелі розташовані на різних рівнях. Вони мають довжину 40 і 60 м та ширину 6 м, створюючи таким чином близько 6 500 квадратних футів потенційного житлового простору, який має ознаки вибухозахищеності.

Інженер-будівельник, знайомий з оборонними спорудами, Тадеуш Габришевський після огляду креслень заявив, що вони призначені для виживання.

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Пряма мова Габришевського: "Ця тунельна система має все для безпеки. Тут є протипожежна система. Є вода, є каналізація. Це призначено для того, щоб хтось міг вижити або втекти".

Деталі: Зазначається, що Путін замовив цю споруду, маючи на увазі найгірші сценарії розвитку подій. Особливо вражають 16 кабельних стійок, кожна шириною близько фута, вмурованих у стіну нижнього тунелю. Ці стійки призначені для кабелів-"каналів", які можуть нести електрику, освітлення, мідний дріт і оптоволоконний кабель, необхідний для командного пункту.

Сам обсяг кабелепроводів, що проходять через нижній тунель, є важливим, оскільки він набагато більший, ніж може знадобитися для роботи внутрішніх систем тунелю.

Габришевський вважає, що це може бути якась резервна система для палацового комплексу. Тож тунелі − це не просто аварійні виходи. Ймовірно, вони є свого роду аварійним спинним мозком для всього палацового комплексу.

Видання зазначає, що ані московська компанія, яка придбала "Метростиль", ані прессекретар Путіна Дмитро Пєсков не відповіли на запити про коментарі.

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