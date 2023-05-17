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Киргизькому найманцю дали 10 років в’язниці за участь у війні проти України

Ірина БалачукСереда, 17 травня 2023, 23:44
Киргизькому найманцю дали 10 років в’язниці за участь у війні проти України
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Киргизький суд засудив до 10 років позбавлення волі чоловіка, який воював на боці Росії в Україні, в той час, коли Москва намагається активізувати вербування людей з колишніх радянських країн Центральної Азії.

Джерело: Тhe Guardian з посиланням на місцеві ЗМІ

Дослівно Тhe Guardian: "Суд у столиці Киргизстану Бішкеку визнав 32-річного чоловіка винним у найманстві і засудив його до 10 років позбавлення волі, про що було оголошено пізно ввечері у вівторок"

Деталі: Суд встановив, що чоловік, який заперечував свою участь у бойових діях, перебував на східному Донбасі з червня по листопад минулого року, за що йому платили 180 000 рублів (1 790 фунтів стерлінгів) на місяць, а також гарантували видачу російського паспорта.

Обвинувачений, раніше безробітний, родом з Джалал-Абадської області Киргизстану, перебував у Москві, коли приєднався до бойовиків так званої "ЛНР".

Видання зазначає, що це перший випадок засудження громадянина Киргизстану за найманство в Україні.

Також повідомляється, що за останні місяці в Україні загинули десятки громадян країн Центральної Азії, більшість з яких вступили до лав російської армії або ПВК "Вагнера".

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Теми: КиргизстанвійнаРосіяУкраїна
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