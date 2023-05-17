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Киргизскому наемнику дали 10 лет тюрьмы за участие в войне против Украины

Ирина БалачукСреда, 17 мая 2023, 23:44
Киргизскому наемнику дали 10 лет тюрьмы за участие в войне против Украины
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Киргизский суд приговорил к 10 годам лишения свободы мужчину, который воевал на стороне России в Украине, в то время, когда Москва пытается активизировать вербовку людей из бывших советских стран Центральной Азии.

Источник: Тһе Guardian со ссылкой на местные СМИ

Дословно Тһе Guardian: "Суд в столице Кыргызстана Бишкеке признал 32-летнего мужчину виновным в наемничестве и приговорил его к 10 годам лишения свободы, о чем было объявлено поздно вечером во вторник"

Детали: Суд установил, что мужчина, который отрицал свое участие в боевых действиях, находился на восточном Донбассе с июня по ноябрь прошлого года, за что ему платили 180 000 рублей (1 790 фунтов стерлингов) в месяц, а также гарантировали выдачу российского паспорта.

Обвиняемый, ранее безработный, родом из Джалал-Абадской области Кыргызстана, находился в Москве, когда присоединился к боевикам так называемой "ЛНР".

Издание отмечает, что это первый случай осуждения гражданина Кыргызстана за наемничество в Украине.

Также сообщается, что за последние месяцы в Украине погибли десятки граждан стран Центральной Азии, большинство из которых вступили в ряды российской армии или ЧВК "Вагнера".

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Темы: КыргызстанвойнаРосcияУкраина
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