США надаватимуть Україні нові бойові системи з урахуванням ситуації - Держдеп

Сполучені Штати разом із партнерами продовжать оцінювати розвиток ситуації в Україні й на основі цього будуть приймати рішення, які бойові системи можна буде надати українським збройним силам у перспективі.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на представника Держдепу Веданта Патела

Пряма мова Патела: "Ми продовжимо оцінювати – з урахуванням ситуації та обставин у сфері безпеки на місцях – які системи мають сенс".

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Деталі: При цьому він нагадав, що впродовж останнього часу величезна увага приділялася посиленню протиповітряної оборони України. "І зараз бачимо, як наші українські партнери достатньо успішно застосовують ці засоби ППО",- зауважив Пател.

Він підкреслив, що США й інші партнери прагнуть, аби Україна отримувала ефективні бойові системи якнайшвидше.