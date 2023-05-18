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США будут предоставлять Украине новые боевые системы с учетом ситуации - Госдеп

Станислав ПогориловЧетверг, 18 мая 2023, 00:51
США будут предоставлять Украине новые боевые системы с учетом ситуации - Госдеп
Ведант Пател, фото: "Голос Америки"

Соединенные Штаты вместе с партнерами продолжат оценивать развитие ситуации в Украине и на основе этого будут принимать решение, какие боевые системы можно будет предоставить украинским вооруженным силам в перспективе.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на представителя Госдепа Веданта Патела

Прямая речь Патела: "Мы продолжим оценивать - с учетом ситуации и обстоятельств в сфере безопасности на местах - какие системы имеют смысл".

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Детали: При этом он напомнил, что в последнее время огромное внимание уделялось усилению противовоздушной обороны Украины. "И сейчас видим, как наши украинские партнеры достаточно успешно применяют эти средства ПВО", - отметил Пател.

Он подчеркнул, что США и другие партнеры стремятся, чтобы Украина получала эффективные боевые системы как можно быстрее.

Темы: СШАкоалициявойнаУкраина
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