США будут предоставлять Украине новые боевые системы с учетом ситуации - Госдеп

Соединенные Штаты вместе с партнерами продолжат оценивать развитие ситуации в Украине и на основе этого будут принимать решение, какие боевые системы можно будет предоставить украинским вооруженным силам в перспективе.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на представителя Госдепа Веданта Патела

Прямая речь Патела: "Мы продолжим оценивать - с учетом ситуации и обстоятельств в сфере безопасности на местах - какие системы имеют смысл".

Детали: При этом он напомнил, что в последнее время огромное внимание уделялось усилению противовоздушной обороны Украины. "И сейчас видим, как наши украинские партнеры достаточно успешно применяют эти средства ПВО", - отметил Пател.

Он подчеркнул, что США и другие партнеры стремятся, чтобы Украина получала эффективные боевые системы как можно быстрее.