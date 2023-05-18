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Пригожин ще сподівається прибрати з посади Шойгу – американські аналітики

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 травня 2023, 05:07
Пригожин ще сподівається прибрати з посади Шойгу – американські аналітики
ПРИГОЖИН. СКРИНШОТ ІЗ ВІДЕО З TELEGRAM-КАНАЛУ ПРИГОЖИНА

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин сподівається усунути з посади міністра оборони РФ Сергія Шойгу після "вирішальної перемоги в Бахмуті" та замінити його на відставного заступника оборонного відомства Михайла Мізінцева.

Джерело: звіт "Інституту вивчення війни" (ISW)

Дослівно: "Силовики, схоже, не досягли успіху у своїх спробах залякати Пригожина і змусити його підкоритися. Пригожин заявив, що готовий боротися з "бюрократами", і звинуватив їх у спробі отримати більше влади, використовуючи "Вагнер" для ведення війни".

Деталі: Пригожин також звинуватив неназваних чиновників у байдужості до загибелі росіян на фронті і саркастично заявив, що майбутній міністр оборони Росії перебуває в Бахмуті вже більше тижня, відповідаючи на запитання, чи прийняв Шойгу його запрошення відвідати лінію фронту в Бахмуті.

Аналітики нагадують, що нещодавно Пригожин оприлюднив свою співпрацю з колишнім заступником міністра оборони Росії з логістики, а нині заступником командувача ПВК "Вагнер", генерал-полковником Михайлом Мізінцевим, і не виключено, що Пригожин намагається просунути Мізінцева на заміну Шойгу.

"Пригожин, ймовірно, знає, що Путін не зовсім переконаний у здатності Шойгу виграти війну, і, можливо, сподівається, що вирішальна перемога в Бахмуті дасть йому важелі впливу, щоб замінити Шойгу на чиновників, пов'язаних з Вагнером. І Пригожин, і Шойгу, ймовірно, сприймають цю ворожнечу як питання екзистенції", - говориться у звіті ISW.

Теми: ПригожинвійнаРосія
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