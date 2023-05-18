Пригожин еще надеется убрать с должности Шойгу - американские аналитики

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин надеется отстранить от должности министра обороны РФ Сергея Шойгу после "решающей победы в Бахмуте" и заменить его на отставного заместителя оборонного ведомства Михаила Мизинцева.

Источник: отчет "Института изучения войны" (ISW)

Дословно: "Силовики, похоже, не преуспели в своих попытках запугать Пригожина и заставить его подчиниться. Пригожин заявил, что готов бороться с "бюрократами", и обвинил их в попытке получить больше власти, используя "Вагнер" для ведения войны".

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Детали: Пригожин также обвинил неназванных чиновников в равнодушии к гибели россиян на фронте и саркастически заявил, что будущий министр обороны России находится в Бахмуте уже больше недели, отвечая на вопрос, принял ли Шойгу его приглашение посетить линию фронта в Бахмуте.

Аналитики напоминают, что недавно Пригожин обнародовал свое сотрудничество с бывшим заместителем министра обороны России по логистике, а ныне заместителем командующего ЧВК "Вагнер", генерал-полковником Михаилом Мизинцевым, и не исключено, что Пригожин пытается продвинуть Мизинцева на замену Шойгу.

"Пригожин, вероятно, знает, что Путин не совсем убежден в способности Шойгу выиграть войну, и, возможно, надеется, что решающая победа в Бахмуте даст ему рычаги влияния, чтобы заменить Шойгу на чиновников, связанных с Вагнером. И Пригожин, и Шойгу, вероятно, воспринимают эту вражду как вопрос экзистенции", - говорится в отчете ISW.