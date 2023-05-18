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Атака на Київ: уламки впали у кількох районах

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 травня 2023, 05:24
Атака на Київ: уламки впали у кількох районах

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що після того, як спрацювало ППО, уламки впали у Дарницькому районі. За даними мера Києва Віталія Кличка, уламки впали в кількох районах.

Джерело: КМВА, мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова Попка: "В Києві триває повітряна тривога. Працює ППО. За попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці".

Деталі: Дані щодо потерпілих та руйнувань наразі уточнюються. "Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - закликав очільник КМВА.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що вибухи пролунали в Дарницькому та Дніпровському районах. "Всі служби прямують на місця. Подробиці згодом", - написав він.

В КМВА згодом повідомили, що внаслідок падіння уламків сталось загоряння нежитлової будівлі в Деснянському районі. "Усі необхідні служби працюють на місці. Перебувайте в укриттях!", - написав Попко.

"Загоряння в гаражному кооперативі внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі. У цьому ж районі падіння уламків іще в кількох  місцях. Попередньо — вибух також в Деснянському районі", - уточнив Кличко.

ВІДЕО ДНЯ

5:52 Кличко повідомив, що постраждалих на місцях падіння  уламків у Дарницькому та Дніпровському районах наразі немає. До медиків звернень поки не було.

Теми: повітряна тривога
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