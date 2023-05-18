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Атака на Киев: обломки упали в нескольких районах

Станислав ПогориловЧетверг, 18 мая 2023, 05:24
Атака на Киев: обломки упали в нескольких районах

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что после того, как сработало ПВО, обломки упали в Дарницком районе. По данным мэра Киева Виталия Кличко, обломки упали в нескольких районах.

Источник: КГВАмэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь Попко: "В Киеве продолжается воздушная тревога. Работает ПВО. По предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы".

Детали: Данные по пострадавшим и разрушениям пока уточняются. "Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - призвал глава КГВА.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что взрывы прогремели в Дарницком и Днепровском районах. "Все службы направляются на места. Подробности позже", - написал он.

В КГВА впоследствии сообщили, что в результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания в Деснянском районе. "Все необходимые службы работают на месте. Находитесь в укрытиях!", - написал Попко.

"Возгорание в гаражном кооперативе в результате падения обломков в Дарницком районе. В этом же районе падение обломков еще в нескольких местах. Предварительно - взрыв также в Деснянском районе", - уточнил Кличко.

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5:52 Кличко сообщил, что пострадавших на местах падения обломков в Дарницком и Днепровском районах пока нет. К медикам обращений пока не было.

Темы: воздушная тревога
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