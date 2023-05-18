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Всі ворожі цілі над Києвом знищені, наслідки уточнюються – КМВА

Станіслав ПогоріловЧетвер, 18 травня 2023, 06:18
Всі ворожі цілі над Києвом знищені, наслідки уточнюються – КМВА
Фото: Getty Images

Столична влада повідомила, що усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені, Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському та Дарницькому районах столиці.

Джерело: пресслужба КМВА

Пряма мова очільника КМВА Сергія Попка: "За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені! Остаточні дані про кількість, тип ракет та БпЛА незабаром повідомлять Повітряні сили".

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Деталі: Він повідомив, що росіяни атакували столицю із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА.

Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження зафіксовано в Дарницькому районі - там було загорянння на території гаражного кооперативу. Пожежа ліквідована.

В решті районів можуть бути падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило."Дані оперативного зведення збираються та уточнюються", - повідомив він.

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Теми: Київповітряна тривогавійна
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