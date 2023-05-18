Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Все вражеские цели над Киевом уничтожены, последствия уточняются - КГВА

Станислав ПогориловЧетверг, 18 мая 2023, 06:18
Все вражеские цели над Киевом уничтожены, последствия уточняются - КГВА
Фото: Getty Images

Столичные власти сообщили, что все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены, Предварительно, зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы.

Источник: пресс-служба КГВА

Прямая речь главы КГВА Сергея Попко: "По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены! Окончательные данные о количестве, тип ракет и БпЛА вскоре сообщат Воздушные силы".

Реклама:

Детали: Он сообщил, что россияне атаковали столицу из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно - крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет, враг задействовал над столицей свои разведывательные БпЛА.

Предварительно, зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе - там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован.

В остальных районах могут быть падения обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. Информации о пострадавших пока не поступало. "Данные оперативной сводки собираются и уточняются", - сообщил он.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киеввоздушная тревогавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Киев
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
Последние новости
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
Все новости...
Реклама: