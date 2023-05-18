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Все вражеские цели над Киевом уничтожены, последствия уточняются - КГВА

Станислав ПогориловЧетверг, 18 мая 2023, 06:18
Все вражеские цели над Киевом уничтожены, последствия уточняются - КГВА
Фото: Getty Images

Столичные власти сообщили, что все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены, Предварительно, зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы.

Источник: пресс-служба КГВА

Прямая речь главы КГВА Сергея Попко: "По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены! Окончательные данные о количестве, тип ракет и БпЛА вскоре сообщат Воздушные силы".

Детали: Он сообщил, что россияне атаковали столицу из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно - крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет, враг задействовал над столицей свои разведывательные БпЛА.

Предварительно, зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе - там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован.

В остальных районах могут быть падения обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. Информации о пострадавших пока не поступало. "Данные оперативной сводки собираются и уточняются", - сообщил он.

Темы: Киеввоздушная тревогавойна
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