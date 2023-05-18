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Британія не планує передавати винищувачі Typhoon Україні: не буде правильним вибором

"Європейська правда"Четвер, 18 травня 2023, 07:29
Британія не планує передавати винищувачі Typhoon Україні: не буде правильним вибором
фото: Getty Images

Велика Британія не має наміру передавати Україні винищувачі Eurofighter Typhoon.

Про це в ході пресконференції, яку транслював Sky News, заявив британський міністр оборони Бен Воллес, повідомляє "Європейська правда".

"Велика Британія не збирається відправляти в Україну винищувачі зараз. Ми неодноразово заявляли, що винищувачі Typhoon не будуть правильним вибором", – зазначив він.

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Воллес порівняв передачу Україні винищувачів з Формулою-1, зазначивши, що постачання таких літаків вимагали б відправку в Україну сотень спеціалістів, у тому числі пілотів та інженерів.

Також Британія готова надавати підтримку у вигляді навчання пілотів, а також допомагати країнам, які захочуть поставити Україні винищувачі.

Нагадаємо, 17 травня прем'єр-міністри Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку домовились очолити "коаліцію винищувачів" для надання Україні F-16.

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У вечірньому зверненні у вівторок президент Володимир Зеленський оголосив, що Британія й Нідерланди, а також Франція долучились до так званої "коаліції винищувачів".

Водночас 17 травня міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра в середу заявив, що в міжнародних переговорах про можливу поставку винищувачів F-16 в Україну немає прогресу.

Теми: Велика БританіяУкраїназброявійна
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