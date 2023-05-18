Британия не планирует передавать истребители Typhoon Украине: не будет правильным выбором
Великобритания не намерена передавать Украине истребители Eurofighter Typhoon.
Об этом в ходе пресс-конференции, которую транслировал Sky News, заявил британский министр обороны Бен Уоллес, сообщает "Европейская правда".
"Великобритания не собирается отправлять в Украину истребители сейчас. Мы неоднократно заявляли, что истребители Typhoon не будут правильным выбором", – отметил он.
Уоллес сравнил передачу Украине истребителей с Формулой-1, отметив, что поставки таких самолетов требовали бы отправку в Украину сотен специалистов, в том числе пилотов и инженеров.
Также Британия готова помогать странам, которые захотят поставить Украине истребители.
Напомним, 17 мая премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились возглавить "коалицию истребителей" для предоставления Украине F-16.
В вечернем обращении во вторник президент Владимир Зеленский объявил, что Великобритания и Нидерланды, а также Франция присоединились к так называемой "коалиции истребителей".
В то же время 17 мая министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в среду заявил, что в международных переговорах о возможной поставке истребителей F-16 в Украину нет прогресса.