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Британия не планирует передавать истребители Typhoon Украине: не будет правильным выбором

"Европейская правда"Четверг, 18 мая 2023, 07:29
Британия не планирует передавать истребители Typhoon Украине: не будет правильным выбором
фото: Getty Images

Великобритания не намерена передавать Украине истребители Eurofighter Typhoon.

Об этом в ходе пресс-конференции, которую транслировал Sky News, заявил британский министр обороны Бен Уоллес, сообщает "Европейская правда".

"Великобритания не собирается отправлять в Украину истребители сейчас. Мы неоднократно заявляли, что истребители Typhoon не будут правильным выбором", – отметил он.

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Уоллес сравнил передачу Украине истребителей с Формулой-1, отметив, что поставки таких самолетов требовали бы отправку в Украину сотен специалистов, в том числе пилотов и инженеров.

Также Британия готова помогать странам, которые захотят поставить Украине истребители.

Напомним, 17 мая премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились возглавить "коалицию истребителей" для предоставления Украине F-16.

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В вечернем обращении во вторник президент Владимир Зеленский объявил, что Великобритания и Нидерланды, а также Франция присоединились к так называемой "коалиции истребителей".

В то же время 17 мая министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в среду заявил, что в международных переговорах о возможной поставке истребителей F-16 в Украину нет прогресса.

Темы: ВеликобританияУкраинаоружиевойна
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