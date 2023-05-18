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Захисники за добу знищили 510 окупантів і 32 ворожі артсистеми

Ірина БалачукЧетвер, 18 травня 2023, 08:32
Захисники за добу знищили 510 окупантів і 32 ворожі артсистеми
Українські захисники. Фото з Facebook ОК "Південь"

Росія у війні проти України уже втратила понад 201 тисячу військових, 3 198 артилерійських систем, 2 759 безпілотників та 7 373 бойових броньованих машини.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.23 орієнтовно:

  • особового складу − близько 201 100 (+510) осіб ліквідовано,  
  • танків − 3 773 (+2) од,
  • бойових броньованих машин − 7 373 (+8) од,
  • артилерійських систем − 3 198 (+32) од,
  • РСЗВ − 563 (+1) од,
  • засобів ППО − 318 (+0) од,
  • літаків − 308 (+0) од,
  • гелікоптерів − 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 759 (+11) од,
  • крилатих ракет − 990 (+8) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 073 (+6) од,
  • спеціальної техніки − 418 (+1) од.

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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