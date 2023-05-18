Захисники за добу знищили 510 окупантів і 32 ворожі артсистеми
Четвер, 18 травня 2023, 08:32
Росія у війні проти України уже втратила понад 201 тисячу військових, 3 198 артилерійських систем, 2 759 безпілотників та 7 373 бойових броньованих машини.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.23 орієнтовно:
- особового складу − близько 201 100 (+510) осіб ліквідовано,
- танків − 3 773 (+2) од,
- бойових броньованих машин − 7 373 (+8) од,
- артилерійських систем − 3 198 (+32) од,
- РСЗВ − 563 (+1) од,
- засобів ППО − 318 (+0) од,
- літаків − 308 (+0) од,
- гелікоптерів − 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 759 (+11) од,
- крилатих ракет − 990 (+8) од,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 073 (+6) од,
- спеціальної техніки − 418 (+1) од.
Дані уточнюються.
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